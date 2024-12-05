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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшей военной помощи Украине и экспорта украинского зерна через территорию страны в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине станет приоритетом в случае его избрания. Джеорджеску также отметил, что власти Румынии не обязаны следовать целям НАТО по расходам на оборону.

Помимо этого, кандидат в президенты поставил под сомнение эффективность финансирования со стороны Евросоюза.

Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску лидировал в первом туре президентских выборов в Румынии. Ему удалось обогнать премьер-министра страны Марчела Чолаку, заработав 22,18% голосов, тогда как на счету Чолаку было 20,29%.

Второй этап президентских выборов, в котором примут участие Джеорджеску и Чолаку, состоится 8 декабря.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что следят за ходом президентских выборов в Румынии, однако не желают делать каких-либо прогнозов.