Байден отказался от приглашения на церемонию открытия Нотр-Дама в Париже

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Действующий президент США Джо Байден отказался от приглашения посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери во Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, вместо американского лидера мероприятие посетит его супруга Джилл Байден. Она будет присутствовать там в рамках своей большой поездки, включающей Италию, ОАЭ и Катар.

Представитель Белого дома объяснила подобное решение конфликтом в расписании Байдена, из-за которого тот не сможет посетить Париж лично.

Церемония открытия Нотр-Дама в Париже запланирована на 7 и 8 декабря. На ней будет присутствовать множество мировых лидеров, в частности, избранный президент США Дональд Трамп.

Также стало известно, что принц Уэльский Уильям посетит церемонию вместо британского короля Карла III и будет представлять его на этом мероприятии. Предполагается, что присутствие Уильяма на этом крупном международном событии сможет указать на его растущую роль как государственного деятеля.