Новости мира: самолет упал на автотрассу в Техасе

В Техасе небольшой самолет потерпел крушение, упав на оживленную трассу. Он придавил несколько автомобилей, а сам развалился на части. Четыре человека пострадали, один из них госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное. На месте работают экстренные службы, проезд по трассе перекрыт: машины направлены в объезд.

Террористы обстреляли автобус вблизи Иерусалима. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, в том числе 12-летний подросток. Позже он скончался. В ЦАХАЛ заявили, что израильские силы безопасности преследуют одного из нападавших, который попытался скрыться с места ЧП. Полиция и военные оцепили район, где все произошло. Там же устанавливаются блок-посты.

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