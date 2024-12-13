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13 декабря, 16:30

Политика

Дональд Трамп напомнил, что он против ударов ракетами ATACMS по России

Дональд Трамп напомнил, что он против ударов ракетами ATACMS по России

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Избранный президент США Дональд Трамп в одном из последних интервью напомнил, что против ударов ракетами ATACMS по территории России. При этом он не планирует "закрывать проект "Украина" и будет поддерживать ее в качестве рычага давления на российскую сторону.

Кроме того, Трамп ушел от ответа на вопрос журналиста о том, встречались ли они с Владимиром Путиным после выборов в США. Однако будущий глава Штатов отметил, что научился ладить с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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