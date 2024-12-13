Морпехи успешно выбивают ВСУ из здания в Курской области благодаря данным операторов БПЛА

Морпехи Тихоокеанского флота успешно выбивают ВСУ из административного здания одного из населенных пунктов в курском приграничье. Данные им в режиме реального времени передают операторы беспилотников.

В итоге противник отступил, бросив ликвидированных бойцов и вооружение.

Всего за сутки украинские формирования потеряли более 200 военнослужащих в Курской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки "Север" выбили противника из Новоивановки.

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