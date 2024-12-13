Средства ПВО сбили 13 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями России в ночь на 13 декабря, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В частности, военным РФ удалось сбить 5 беспилотников над территорией Курской области, еще 4 были ликвидированы над Белгородской областью, 3 обезвердили над Ростовской и 1 – над территорией Липецкой области. Все эти дроны относились к самолетному типу.

Таким образом боевики киевского режима пытались совершить террористическую атаку, целью которой были объекты, расположенные на российской территории, подчеркнули представители ведомства.

На этом фоне врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь указывал, что утром пятницы, 13 декабря, над территорией региона были сбиты 9 беспилотников. Сославшись на данные оперативных служб, он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений на земле.