За час уничтожено 10 БПЛА над Белгородской и Ростовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ в течение часа сбили 10 беспилотников ВСУ над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В период с 21:00 до 22:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и четыре – над Белгородской.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ночь на 12 декабря над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном был сбит беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения. Кадыров подчеркнул, что личный состав, находившийся в это время на дежурстве, был размещен в защищенных от подобных атак помещениях.

Всего же в ночь на 12 декабря российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников. 4 беспилотника уничтожили над Курской областью, 1 – над Чечней, 2 – над Северной Осетией и 8 – над территорией Крыма.