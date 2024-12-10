Дети стали активно отправлять обращения на прямую линию с Путиным

Фото: kremlin.ru

Дети стали активнее отправлять свои сообщения на прямую линию с Владимиром Путиным, заявила специалист call-центра Екатерина Черкасова в эфире телеканала "Россия 1".

"Очень много обращаются дети с какими-либо просьбами к президенту – как правило, к Новому году подарки заказывают", – рассказала она.

На данный момент больше всего сообщений поступило из ЦФО, СЗФО и ЮФО.

Большая пресс-конференция, объединенная с прямой линией, с российским президентом пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номеру 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

