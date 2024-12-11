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Венгрия предложила Украине установить рождественское прекращение огня и провести обмен военнопленными с РФ, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он отметил, что это было сделано в конце председательства Будапешта в Евросоюзе в рамках достижения мира на Украине.

"Мы сделали все, что могли!" – написал Орбан на своей странице в одной из соцсетей.

Между тем украинский нардеп Александр Дубинский заявил, что в обмен на мобилизацию на фронт 18-летних людей США якобы готовы пригласить Украину в НАТО, передает радиостанция "Комсомольская правда". В таком случае, по его словам, Зеленский сможет еще дальше оставаться у власти.

"Тогда и деньги на комплектование бригад найдутся. Киньте в мясорубку молодежь, чтобы (избранный президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников", – заявил депутат.

Ранее Трамп в ходе своей поездки во Франции встретился с Зеленским и призвал того прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом украинский лидер объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

