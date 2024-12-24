NORAD: Санта-Клаус закончил облет России

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Санта-Клаус закончил облет территории России, о чем свидетельствуют данные программы NORAD Tracks Santa.

Он покинул территорию РФ в 16:03 24 декабря после посещения Приморского края. Оттуда он направился в Японию. Любой желающий может посмотреть на сайте, где в данный момент находится Санта.

Согласно сведениям онлайн-карты, зимний волшебник вручил детям уже почти миллиард подарков на всей планете.

В свою очередь, русский Дед Мороз рассказал, что дружит с американским Сантой-Клаусом, финским Йоулупукки, итальянским Баббо Натале и немецким Вайнахтсманом. По его словам, сказка не имеет границ и преград.

Кроме того, 100 Дедов Морозов поздравили пассажиров Московского транспорта с наступающим Новым годом. Они побывали на Сокольнической, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиях метро, а также проехались на МЦД-3.