Депутат Гаврилов: официальный визит аниматоров всегда сопровождается договором

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Мошенники могут скрываться под костюмами Деда Мороза и Снегурочки, поэтому необходимо помнить, что визит аниматоров всегда должен сопровождаться договором. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он обратил внимание, что целью злоумышленников является кража или мошенничество.

"Если Дед Мороз и Снегурочка появляются на пороге без предварительной договоренности или начинают предлагать свои услуги "по акции" прямо на улице или в подъезде, это уже вызывает сомнения", – сказал Гаврилов, добавив, что стоит обращать внимание на поведение аниматоров.

Так, они приходят в дом и развлекают детей, один из них под предлогом "выйти на минуту" исчезает, после чего хозяева обнаруживают пропажу вещей. В других случаях мошенники могут пытаться узнать личную информацию и расспрашивать о квартире, что может стать признаком подготовки к преступлению, пояснил депутат.

По его словам, часто злоумышленники пытаются отвлечь внимание хозяев, например, могут предложить отдохнуть в другой комнате. Однако настоящие аниматоры всегда остаются в зоне видимости хозяев. Кроме того, добавил Гаврилов, стоит с осторожностью относиться к предложению взять напитки или сладости. Злоумышленники могут подмешать снотворные или другие вещества.

"Чтобы не стать жертвой таких действий, рекомендуется следующее. Всегда пользоваться услугами проверенных агентств, которые предоставляют договор, квитанции об оплате и другие документы. Убедиться в подлинности предоставленной информации. Официальные аниматоры не стесняются показать свои удостоверения, лицензии или документы фирмы", – сообщил Гаврилов.

Он также напомнил, что не стоит пускать в дом незнакомых людей без предварительного согласования. Если действия аниматоров показались подозрительными, нужно обращаться в правоохранительные органы, заключил депутат.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Нового года. Для обмана злоумышленники используют поддельные приложения и ситуативный фишинг. Также в этот период увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, в том числе шпионское ПО и трояны удаленного доступа.