Площадь пожара на Каширском шоссе увеличилась до 2 тысяч кв метров

До двух тысяч квадратных метров выросла площадь пожара на юге Москвы. Огонь с первого ангара перекинулся на второй. На месте работает пожарный вертолет, а жилым домам огонь не угрожает, уточняют спасатели.

Дептранс сообщил, что ограничено движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе. Очевидцы заявили, что периодически около эпицентра пожара слышны хлопки.

Что именно хранится в металлических ангарах, на которые перекинулся огонь, не сообщают. Возможно, это могут быть шины. В пользу этой версии говорят показания очевидцев. По их словам, специфический запах ощущается даже за несколько километров.

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