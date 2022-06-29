Спасательные вертолеты подключились к тушению пожара на юге Москвы

Спасательные вертолеты работают в эти минуты на юге Москвы. Там горят металлические ангары на площади в две тысячи квадратных метров. Клубы черного дыма видно практически из всех московских округов.

Что так сильно полыхает? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.