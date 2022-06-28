Пожар на востоке Москвы локализовали. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа.

Балконы на четырех этажах одного из жилых домов загорелись на 2-ой Пугачевской улице. Во время тушения пожара была спасена женщина. В результате никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

