На юге Сенегала 14 мигрантов погибли в результате возгорания лодки – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
По меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате возгорания лодки на юге Сенегала. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра прибрежного города Кафунтин Дэвид Диатта.
"Скорее всего число жертв возрастет, – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что тела не менее 40 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. Еще 15 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение. Предположительно, все погибшие – мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.
До этого сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.
Жертвами кораблекрушения стали несколько человек. ЧП произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.
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