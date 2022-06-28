Двух человек спасли при тушении пожара на востоке Москвы

Двух человек спасли при тушении возгорания на востоке Москвы. Сейчас их осматривают медики. Об этом сообщили в МЧС.

Как стало известно ранее, на 2-ой Пугачевской улице загорелись балконы на четырех этажах одного из жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

