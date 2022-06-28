На 2-й Пугачевской улице загорелся дом. Пожар начался в квартирах на девятом и десятом этажах. В огне оказались и соседние балконы.

Информация о площади пожара и количестве пострадавших будет уточняться. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные уже прибыли на место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.