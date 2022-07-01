Десятый фестиваль цветов открылся в ГУМе

Старейший универмаг Москвы вновь превратился в настоящую оранжерею. В ГУМе открылся десятый по счету фестиваль цветов. Сотни сортов и оттенков украсили фасад здания и центр магазина.

Многие цветы были выращены специально для фестиваля. Флористическим разнообразием ГУМ не уступит Ботаническому саду – внутри магазина и вдоль всех линий универмага появились сиреневые агератумы, лимонные и оранжевые тагетисы и целозии, красные и белые бегонии и розовые колеусы.



Любоваться цветочным оформлением можно будет и после заката, ведь историческое здание универмага подсвечено иллюминацией. Посетить уникальный сад на Красной площади можно до 11 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.