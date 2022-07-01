Фестиваль "10 лет. Новая Москва" стартовал на Манежной площади

На Манежной площади 1 июля начал работу фестиваль "10 лет. Новая Москва". Гостей ждут интересные воркшопы и мастер-классы. Впереди – праздничный концерт.

Что еще можно посмотреть на фестивале? Какие сюрпризы приготовили для посетителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.