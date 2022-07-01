Семь станций метро откроют в течение двух лет в ТиНАО

В ближайшие два года в ТиНАО откроют семь станций метро. А через 10 лет в округе будут работать уже 24 платформы. Причем до присоединения к Москве на новых территориях не было подземки. Благодаря уже открытым станциям путь до центра города сократился по времени в два раза.

Как идет строительство метро? И когда пассажиры смогут увидеть результат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.