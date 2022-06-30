Запуск ж/д сообщения между Крымом, Запорожской и Херсонской областями отложен

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Запуск ж/д сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями был отложен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он пояснил, что решение принято в связи с незавершением работ по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон.

"Безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом", – сказал Аксенов, добавив, что мероприятия будут завершены в ближайшие дни.

По словам Аксенова, затраты на купленные билеты компенсируют либо сохранят для них актуальность после корректировки расписания.

Ранее Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил уверенность, что товарооборот между регионами будет только увеличиваться.

До этого с территории России открыли автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, совместно с РЖД были созданы условия для возобновления движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести ж/д участках. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

