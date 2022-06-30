Запуск ж/д сообщения между Крымом, Запорожской и Херсонской областями отложен

Фото: depositphotos/KURLIN_CAfE
Запуск ж/д сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями был отложен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
Он пояснил, что решение принято в связи с незавершением работ по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон.
"Безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом", – сказал Аксенов, добавив, что мероприятия будут завершены в ближайшие дни.
По словам Аксенова, затраты на купленные билеты компенсируют либо сохранят для них актуальность после корректировки расписания.
Ранее Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил уверенность, что товарооборот между регионами будет только увеличиваться.
До этого с территории России открыли автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, совместно с РЖД были созданы условия для возобновления движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести ж/д участках. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
Первый поезд с зерном отправился из Мелитополя в Крым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: