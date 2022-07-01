Выделенные полосы для общественного транспорта действуют на трех участках Калужского шоссе. Благодаря им автобусы и маршрутки приходят по расписанию, что уже оценили пассажиры в ТиНАО.

Подробнее о пользе системы выделенных полос – в эфире телеканала Москва 24.