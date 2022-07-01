"Утро": заторы на столичных дорогах могут достичь 8 баллов вечером 1 июля

Вечером в пятницу, 1 июля, столичный трафик может достигнуть 7–8 баллов. В настоящее же время загруженность московских дорог оценивается в четыре балла, сообщили в ЦОДД.

Затруднения в движении автомобилей наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца, где можно потерять свыше 30 минут от Русаковской эстакады до улицы Сущевский вал. Кроме того, сбросить скорость придется на внешней стороне МКАД – от поселка Заречье до Боровского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

