В ТиНАО благоустроили 90 парков за 10 лет

90 парков благоустроили на территории ТиНАО за 10 лет. Некоторые их них были в запущенном состоянии. Специалисты с нуля восстанавливали экосистемы и уже вокруг них создавали комфортные места для отдыха москвичей.

Однако останавливаться на этом не собираются – впереди еще десятки проектов создания зеленых зон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.