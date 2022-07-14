Собянин утвердил даты проведения выставок "Город для каждого" и "Мой район"

В Москве пройдут выставки "Город для каждого" и "Мой район". Постановление подписал Сергей Собянин.

Экспозиция "Город для каждого" займет два этажа зала "Манеж". Выставка пройдет с 1 по 21 августа. Там разместят тематические зоны, рассказывающие о ключевых городских проектах. Это развитие дорог, метро, территории ЗИЛ, благоустройство набережных Москвы-реки, создание арт-кластеров, спортивных объектов, парков. Также расскажут о пятилетних итогах программы реновации и развития ТиНАО.

На выставке "Мой район", которая пройдет 5–6 августа в Гостином дворе, гости смогут познакомиться с результатами благоустройства города. Там создадут московский ландшафт, начиная от детских и спортивных площадок во дворах и заканчивая макетами Парящего моста и других столичных достопримечательностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.