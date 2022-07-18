Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в ЮЗАО

В Ясеневе заработала после реконструкции детская поликлиника на Голубинской улице. Ее начали ремонтировать в 2020 году. За это время поликлинику практически полностью перестроили. Медучреждение открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробнее о работе поликлиники – в эфире телеканала Москва 24.