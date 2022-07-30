Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде по лингвистике, которая проходила на острове Мэн с 25 по 29 июля.

"Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы уточнил, что ученик лицея "Вторая школа" Артем Борисов стал абсолютным победителем соревнований. В то время как Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы "Летово" получили бронзовые медали.

По словам градоначальника, школьники из Москвы отлично выступили в олимпиаде.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достижениях московских школьников.

По его словам, ученики завоевали семь медалей на международных олимпиадах по математике, физике, биологии и химии.

