В "Норникеле" прокомментировали информацию о переходе экс-главы Росавиации в компанию

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Компания "Норникель" не располагает информацией о возможном назначении бывшего главы Росавиации Александра Нерадько на должность вице-президента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем", – заявил представитель компании.

Ранее СМИ сообщали, что Нерадько может занять должность вице-президента в "Норникеле". По словам одного из источников, до этого обсуждалось, что экс-глава Росавиации может перейти на работу либо в компанию "Аэродинамика", либо в "Норникель", однако решение было принято в пользу второй компании.

В пятницу, 15 сентября, Александр Нерадько, возглавлявший Росавиацию с 2009 года, был освобожден от должности. Михаил Мишустин назначил главой ведомства Дмитрия Ядрова.

До этого Ядров работал на разных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения России, в 2019 году он был назначен на пост замруководителя Росавиации.



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