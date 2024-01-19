Александр Кожевников назначен на должность замглавы Минтруда РФ

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Александра Кожевникова на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на портале правовой информации.

"Назначить Кожевникова Александра Васильевича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", – отмечается в сообщении.

Кожевников занимал должность замглавы Соцфонда РФ с марта 2023 года.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замминистра цифрового развития, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе".

На новом посту Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий. Он будет реализовывать меры господдержки, направленные на разработку и внедрение российского ПО, госполитику по переходу госорганов на отечественные решения.

В сентябре Мишустин освободил Дмитрия Кима с поста замминистра цифрового развития. Ким был освобожден по его личной просьбе.

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания