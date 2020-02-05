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Общество

05 февраля, 21:48

Шестилетний ребенок ушел из детсада в Митине

происшествия общество дети

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Столичные полицейские вернули родителям ребенка, который самовольно ушел из детского сада в Митине. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей. Правоохранители разыскали 6-летнего мальчика и доставили его домой.

Оказалось, что ребенок ушел из детсада во время тихого часа и направился в сторону дома, однако на полпути его остановили полицейские.

"Из сообщений следует, что ребенок соскучился по родителям и решил пойти самостоятельно домой. Он вышел незамеченным из здания детского сада, расположенного на северо-западе Москвы, и пошел пешком в Красногорск", – пояснила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В настоящее время СК начал проверку по данному факту. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения.

Ранее отец бросил двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Свой поступок мужчина объяснил сложным финансовым положением. Он оставил записку, в которой просил не разлучать детей, потому что он вернется за ними, когда уладит свои проблемы.

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