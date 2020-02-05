Шестилетний ребенок ушел из детсада в Митине

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Столичные полицейские вернули родителям ребенка, который самовольно ушел из детского сада в Митине. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей. Правоохранители разыскали 6-летнего мальчика и доставили его домой.

Оказалось, что ребенок ушел из детсада во время тихого часа и направился в сторону дома, однако на полпути его остановили полицейские.

"Из сообщений следует, что ребенок соскучился по родителям и решил пойти самостоятельно домой. Он вышел незамеченным из здания детского сада, расположенного на северо-западе Москвы, и пошел пешком в Красногорск", – пояснила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В настоящее время СК начал проверку по данному факту. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения.

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