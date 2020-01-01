Женщина, которая увела ребенка со двора в столице, оказалась знакомой семьи

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Женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку со двора на северо-востоке столицы, оказалась знакомой семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Похищения не было, ребенок ушел со знакомой семьи", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, правоохранители передали ребенка и женщину сотрудникам следственных органов.

Некоторые СМИ сообщали, что ребенок был похищен.

Как утверждает собеседник агентства, семья девочки является неблагополучной. В ситуации предстоит разобраться и социальным работникам.