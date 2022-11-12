В Кирове полуторагодовалый ребенок убежал из частного детского сада

В Кирове полуторагодовалая малышка в одном подгузнике убежала из частного детского сада. Инцидент произошел 10 ноября и попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, девочка ушла из садика во время тихого часа.

На кадрах видно, как малышка идет по тротуару. Ребенок оглядывается и, по всей видимости, очень напуган. Девочку увидели прохожие. Курьер, который проезжал мимо на велосипеде, остановился, посмотрел по сторонам и не увидев родителей начал что-то спрашивать у ребенка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.