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09 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": ДПС задержала водителя, незаконно хранившего огнестрельное оружие

"Московский патруль": ДПС задержала водителя, незаконно хранившего огнестрельное оружие

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В Москве сотрудники ДПС задержали водителя, который незаконно хранил огнестрельное оружие.

Полицейские остановили автомобиль нарушителя на шоссе Энтузиастов для проверки документов. Мужчина не пошел на диалог с инспекторами, замолчал и стал сильно нервничать. Ввиду этого полицейские решили провести досмотр.

В результате в кармане жилета мужчины лежал пистолет с семью патронами. Разрешения на ношение огнестрельного оружия у нарушителя не оказалось. Сотрудники ГИБДД доставили задержанного в отдел, после чего дознаватели возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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