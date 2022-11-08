"Московский патруль": Кассационным судам России исполнилось 3 года

Кассационным судам России исполнилось 3 года. Инициативу председателя Верховного суда о их создании поддержал Владимир Путин.

Между тем на заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции Евгений Горбачев попытался обжаловать приговор двух инстанций.

Ранее он работал начальником службы безопасности у предпринимателя, а теперь – признан виновным в крупном мошенничестве. Первым делом осужденный с помощью судебной видеосвязи пытается убедить суд удалить журналистов из зала.

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