Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной

"Московский патруль": суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной

"Московский патруль": полицейские задержали воров кабелей

"Московский патруль": смертельное ДТП произошло в центре Москвы

"Московский патруль": в столичном метро задержали карманника

Виновника смертельного ДТП в центре Москвы задержали

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

Новости часа: лига безопасного интернета зафиксировала более 22 млн фейков о мобилизации

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Движение частично перекрыто на Балаклавском проспекте в сторону Профсоюзной улицы

Басманный суд столицы заочно арестовал Наталью Вовк, которую обвиняют в участии в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Автомобиль девушки был подорван в конце августа в Подмосковье.

Вовк названа исполнительницей теракта. Раскрыть преступление за короткое время смогли сотрудники ФСБ России. Как установили следователи, Наталья Вовк прибыла в Россию специально для того, чтобы совершить теракт. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика