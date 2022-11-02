"Московский патруль": суд в Москве заочно арестовал подозреваемую в убийстве Дугиной

Басманный суд столицы заочно арестовал Наталью Вовк, которую обвиняют в участии в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Автомобиль девушки был подорван в конце августа в Подмосковье.

Вовк названа исполнительницей теракта. Раскрыть преступление за короткое время смогли сотрудники ФСБ России. Как установили следователи, Наталья Вовк прибыла в Россию специально для того, чтобы совершить теракт. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

