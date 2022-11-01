"Московский патруль": мужчина украл борсетку на кассе самообслуживания в Москве

Мужчина украл борсетку, которую один из покупателей оставил на кассе самообслуживания. Он спешно завладел вещью и покинул магазин.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 41-летний мужчина, который проживал недалеко от места происшествия. Похищенное полицейские вернули законному владельцу и теперь проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

