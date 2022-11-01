Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о России и Китае, посоветовав ей приобрести карту мира и учебник по истории.

Ранее Бербок совершила рабочую поездку в Центральную Азию, в ходе которой заявила о важности недопущения усиления позиций России и Китая в регионе.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова заявила, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что его правительство продолжит русофобский курс предшественников. Она пояснила, что в своем первом публичном выступлении в новой должности Сунак "воспроизвел заезженный тезис" об ответственности России за экономические проблемы в мире.

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