"Московский патруль": тайник с наркотиками ликвидировали в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове в лесу ликвидировали тайник с наркотиками. Полицейским его раскрыли сами закладчики, которые попались во время перевозки нелегальных веществ. Их задержали инспекторы ДПС, которые при патрулировании окрестностей увидели подозрительных молодых людей.

При досмотре их грузовика полицейские нашли пластиковые бочки с остатками какого-то порошка, а позже они сами показали оперативникам свой тайник. По данным МВД, в нем находилось свыше 17 килограммов синтетических наркотиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

