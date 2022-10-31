В ГД назвали преимущества от выхода РФ из зерновой сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После выхода России из зерновой сделки Москва может начать продавать зерно третьим странам напрямую, а не через Европу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

По его словам, раньше зерно, в основном, получали европейские страны, а не нуждающиеся. Делягин добавил, что развивающиеся государства покупали продовольствие "втридорога".

При этом самой России выход из зерновой сделки ничем не грозит, считает депутат. Он объяснил, что ее заключили для получения гарантий от Анкары о неприсоединении к санкциям и создании коридора для импорта товаров. Делягин подчеркнул, что теперь зерно по-прежнему будет ходить через Турцию, которая не будет создавать проблем.

"Зерновая сделка, с моей точки зрения, была крайне вредной для России. И хорошо, что мы из нее вышли", – заключил Делягин.

Москва решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на корабли черноморского флота. Украинские беспилотники нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В Минобороны рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.



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