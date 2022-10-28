Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже автозапчастей

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже автозапчастей

"Московский патруль": полицейские задержали пенсионерку, подозреваемую в краже

"Московский патруль": собака напала на хозяев в Москвы

МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по уголовному делу

ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в Донецке

Новости часа: в ГД внесли проект о приостановке судебных производств мобилизованных

ВСУ атаковали Антоновский мост в Херсоне

Новости часа: Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

ДТП с участием иномарки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

Подозрительный предмет обнаружили на станции метро "Тимирязевская"

В Подмосковье задержан мужчина, который, по данным полицейских, разгуливал по ночам с пилой и вырезал запчасти автомобилей. По версии следствия, он решил нажиться на продаже дорогостоящих деталей.

Своего транспорта у мужчины не было, поэтому с помощью аккумуляторной пилы он срезал выхлопные трубы с иномарок припаркованных во дворах. Кражи происходили в Орехово-Зуеве, а похищенное злоумышленник сбывал в одном из автосервисов Подольска. Подробности – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика