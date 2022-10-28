"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже автозапчастей

В Подмосковье задержан мужчина, который, по данным полицейских, разгуливал по ночам с пилой и вырезал запчасти автомобилей. По версии следствия, он решил нажиться на продаже дорогостоящих деталей.

Своего транспорта у мужчины не было, поэтому с помощью аккумуляторной пилы он срезал выхлопные трубы с иномарок припаркованных во дворах. Кражи происходили в Орехово-Зуеве, а похищенное злоумышленник сбывал в одном из автосервисов Подольска. Подробности – в программе телеканала Москва 24.