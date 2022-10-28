Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска сумели добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, продвижение в настоящее время проходит на 50–100 метров, освобождаются улицы, дома, занимаются новые позиции. Он уточнил, что противника вытесняют на марьинском, авдеевском, артемовском, горловском и угледарском направлениях.

Пушилин также рассказал, что накануне ВСУ организовали наступление на краснолиманском направлении. Батальонная тактическая группа противника попыталась прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но ее остановили. Помимо живой силы врага, российские войска уничтожили три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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