"Московский патруль": в Подмосковье задержали курьера, грабившего пенсионерок

Сомнительная подработка обернулась домашним арестом. В Подмосковье полиция задержала криминального курьера, который забирал деньги у старушек. Одной из них исполнилось 97 лет.

Маршрут предполагаемого преступника правоохранители восстановили по камерам видеонаблюдения и приобщили к материалам уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

