"Московский патруль": хозяина напавшей на 14-летнюю девочку овчарки объявили в розыск

Полиция объявила в розыск хозяина овчарки, которая напала на школьницу в Подмосковье. Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Дрожжино. Собака сорвалась с поводка, а владелец даже не пытался ее остановить. В итоге ребенку потребовалась экстренная помощь.

Какие прогнозы дают врачи? Где сейчас может скрываться фигурант уголовного дела? Обо всем этом – в сюжете телеканала Москва 24.

