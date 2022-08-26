Грабившая квартиры в Хабаровске пенсионерка получила 7 лет колонии

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В Хабаровске приговорили к 7 годам колонии пенсионерку, которая обманывала несовершеннолетних и грабила квартиры, сообщает РИА Новости.

По данным хабаровского управления МВД, 68-летняя жительница Читы осенью прошлого года ограбила пять квартир с общим ущербом около 210 тысяч рублей.

"Подсудимая знакомилась с детьми во дворах и подъездах жилых домов и представлялась соседкой либо знакомой родителей. Просила налить стакан воды. Возвращавшиеся с занятий несовершеннолетние верили женщине и впускали ее в жилье. Оказавшись в квартире, она похищала ювелирные изделия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого пенсионерка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за квартирные кражи.

Ранее мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора.