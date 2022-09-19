Расписание поездов на Киевском направлении изменится с 23 по 25 сентября

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На Киевском направлении Московской железной дороги изменится расписание поездов с 22:45 23 сентября по 00:45 25 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

В эти даты интервалы между поездками увеличатся, некоторые рейсы будут отменены, а у части поменяется расписание и остановки. Кроме того, рейсы аэроэкспресса также скорректируют.

В пресс-службе отметили, что подобные изменения нужны для организации строительства инфраструктуры в рамках подготовки к старту МЦД-4. Мероприятия проведут в уикенд.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 1 ноября 2022 года намерен перейти на российскую систему бронирования "Леонардо". В планах перевозчика к 2024 году на 80% перейти на отечественные ПО, а к 2027 году – отказаться от зарубежных аналогов.