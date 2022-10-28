ДТП с участием легковушки и полицейского мотоцикла произошло в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На Трехгорном Валу в центре Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского мотоцикла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение об аварии в 14:45.

"У дома 24 на Трехгорном Валу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и служебного мотоцикла. Без пострадавших", – сказали в МВД.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на западе столицы водитель коммерческого автобуса не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей. По предварительным данным, во время движения автобуса водитель не справился с управлением.

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