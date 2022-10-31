Столичных водителей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на вторник, 1 ноября, в Москве может образоваться гололедица из-за колебания температур между отрицательными и положительными значениями. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Водителей призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между автомобилями. Кроме того, автомобилистов, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, попросили воздержаться от поездок.

В комплексе подчеркнули, что в городе сохраняется порывистый ветер до 18 метров в секунду. Граждан призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними свои машины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что пока рано говорить о приходе зимы в центральную часть России. Он пояснил, что выпавший в Москве снег не будет устойчивым и растает при положительных температурах. Вместе с тем он добавил, что в настоящее время погодные условия в Москве пришли к климатической норме.



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