"Московский патруль": полицейские задержали пенсионерку, подозреваемую в краже

Столичные полицейские задержали 70-летнюю пенсионерку, которую подозревают в крупной краже денег у своей 96-летней приятельницы. По данным правоохранителей, в женщина постарше попросила знакомую проводить ее до банка, чтобы снять со своего счета миллион рублей.

Пенсионерки успешно преодолели путь от финансового учреждения до дома, но после этого деньги неожиданно исчезли. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.