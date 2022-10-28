Глава ЦБ оценила возможность поднять лимит на вывоз из РФ наличной валюты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центробанк России пока не может увеличить для граждан лимит на вывоз из страны наличной валюты более 10 тысяч долларов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает "Газета.ру".



Глава ЦБ также рассказала, что регулятор не рассматривал введение дополнительных ограничений на трансграничные переводы из России.

Центробанк весной этого года ввел лимит по вывозу наличной валюты в сумме не более 10 тысяч долларов. Данный лимит действует полгода.

Ранее в регуляторе сообщили, что в апреле россияне забрали из банков 1,1 миллиарда долларов наличными. По состоянию на 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов – это меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.



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