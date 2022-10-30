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Происшествия

"Рейд 112": грузовик врезался в дерево в 6-м Загородном проезде

"Рейд 112": грузовик врезался в дерево в 6-м Загородном проезде

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Грузовик врезался в дерево в 6-м Загородном проезде. Впоследствии оно рухнуло на проезжую часть.

Между тем на проспекте Мира произошла кража со взломом. Задержать по горячим следам грабителя не удалось. Эксперты установили, что неизвестный взломал стеклянную дверь и замок, который запирал решетку, после чего сломал дверь, ведущую в помещение, где хранились гаджеты и находилась касса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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